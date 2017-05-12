Мурманск присоединяется к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

12 Мая 2017 года, 17:16

МИР/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», сообщают в областном правительстве. Акция проходит по всей стране с 15 по 21 мая и посвящена Международному дню памяти жертв СПИДа.

В период проведения акции в заполярной столице состоится ряд мероприятий, направленных на профилактику заболевания. Так, 15 мая с 15:30 до 17:30 на первом этаже ТРК «Мурманск Молл» будет работать тематическая площадка по вопросам профилактики ВИЧ. В это же время у входа в комплекс будет работать автобус «Доверие» и каждый желающий сможет пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ.

Работа автобуса «Доверие» будет продолжена 19 и 20 мая. 19 мая специалисты мобильной лаборатории будут проводить забор крови на территории МАГУ, а 20 мая — возле Краеведческого музея.