Инъекции красоты в «Международном медицинском центре Медикал Он Груп – Мурманск»

16 Мая 2017 года, 09:15

Благодаря усилиям современной медицины и косметологии выглядеть свежо и молодо можно в любом возрасте. Отличным дополнением к домашнему уходу станут следующие медицинские процедуры, которые проводятся в «Международном медицинском центре Медикал Он Груп - Мурманск»:

Мезотерапия

Это техника введения специального коктейля под кожу микроскопическими дозами с помощью тонких и коротких игл. Мезотерапия позволяет доставлять необходимые витамины, аминокислоты и минералы непосредственно в дерму (средний слой кожи), куда не могут проникать средства, наносимые на кожу. В результате проведения процедуры разглаживаются морщины, восстанавливается тонус и упругость кожи, возвращается здоровый вид.

Биоревитализация

Это разновидность мезотерапии, заключающаяся во введении инъекций гиалуроновой кислоты, идентичной той, что вырабатывается в нашем организме. В результате улучшается состояние кожи, повышается упругость, выравнивается рельеф и цвет.

Плазмолифтинг

В основе технологии лежит возможность улучшить состояние кожи с помощью активных веществ, выделяемых из собственной плазмы крови пациента. Для проведения плазмолифтинга пациент сдает кровь из вены, которую помещают в центрифугу, где происходит ее разделение на несколько фракций. Затем фракция, обогащенная тромбоцитами, вводится подкожно на проблемные участки. В результате сухая и обезвоженная кожа становится увлажненной, упругой и сияющей, выглядит здоровой . Плазмолифтинг помогает в борьбе с морщинами, угревой сыпью, рубцами и гиперпигментацией, а также является эффективным и действенным способом борьбы с выпадением волос.

Тредлифтинг мезонитями

В результате проведения процедуры с помощью 3D мезонитей происходит коррекция овала лица (подтягиваются контуры, поднимаются уголки губ и бровей, лицо выглядит помолодевшим и отдохнувшим), разглаживаются морщины (на лбу, носогубные складки, носослезные борозды и т.д.), наступает заметное улучшение цвета и тургора кожи, устраняются деффекты и неровности кожи (например, целлюлит).

Коррекция жировых отложений препаратом «Акваликс»

«Акваликс» вводится в места локальных жировых отложений в области живота, внешней и внутренней поверхности бедер, верхней части рук, складок на спине, «галифе», двойного подбородка. Препарат «растворяет» мембрану жировой клетки и её содержимое быстро выводится из организма естественным путем. «Акваликс» способен избирательно и постепенно уменьшить объем жировых отложений.

Записаться на консультацию к косметологу в «Медикал Он Груп –Мурманск» можно по телефонам: /8152/ 99-44-54, 26-89-99.

Обратившись в медицинский центр «Медикал Он Груп – Мурманск», Вы получите помощь профессионального, опытного врача-дерматокосметолога, обладающего необходимым уровнем медицинских знаний и достаточной квалификацией для качественного выполнения сложных косметологических процедур.

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