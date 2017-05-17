Губернатора возмутило состояние ковдорской больницы

17 Мая 2017 года, 12:33

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ — В рамках рабочей поездки в Ковдор глава региона Марина Ковтун посетила поликлинику, обслуживающую жителей города.

Отмечается, что в учреждении третий год проходит поэтапный капитальный ремонт, а в конце лета планируется развернуть в поликлинике «Доброжелательную регистратуру».

При этом глава региона была возмущена неухоженностью внутренних помещений и прилегающей к учреждению территории. Губернатор призвала руководство Ковдорской больницы создать для пациентов нормальные условия.

«Средства на улучшение облика медицинского учреждения направляются ежегодно. Видно, что ремонт на первом и втором этаже сделан, скоро будет функционировать отделение скорой помощи. Вместе с тем, есть вещи, которые лежат на поверхности. Речь идет о внимании руководства к своему учреждению. Я бы хотела обратить внимание на неухоженность территории вокруг и внутри медицинского учреждения. Такое отношение к своей работе и к пациентам, можно найти средства, чтобы этот беспорядок хотя бы не бросался глаза, такая безалаберность недопустима», - подчеркнула Ковтун. Она отметила, что для работы над ситуацией в Ковдор отправится министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.