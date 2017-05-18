Марина Ковтун поручила разобраться с доступностью больницы в Никеле

19 Мая 2017 года, 08:20

НИКЕЛЬ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ - Марина Ковтун посетила больничный городок посёлка Никель и призвала муниципальные власти разобраться с лестницей, на которую жалуются местные жители.

В больничном городке был проведён ремонт, улучшено техническое оснащение. Однако жители района жалуются на доступность больницы: единственная лестница к ней в плохом состоянии, на ней отсутствуют пандусы.

«Мы достаточно большие средства вложили в ремонт больничного городка, но почему нет отдачи? А потому что есть в прямом смысле проблема доступности: пожилым людям, инвалидам или мамам с колясками по ней просто не подняться», - заявила губернатор на совещании с органами местного самоуправления.

Марина Ковтун подчеркнула, что лестница - «это 100% проблема местных властей". Ремонт лестницы должен начаться в конце лета-начале осени этого года.