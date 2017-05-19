Властям Печенгского района поручено благоустроить территорию больничного городка в Никеле

19 Мая 2017 года, 11:30

НИКЕЛЬ/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Губернатор Марина Ковтун поручила властям Печенгского района в течение 2017 года реконструировать пешеходную дорожку к больничному городку, отремонтировать лестницу, организовать освещение пешеходной зоны и мест отдыха со скамейками, благоустроить прилегающую территорию.

Перед началом совещания глава региона посетила отремонтированный больничный городок в Никеле. Там она осмотрела регистратуру, познакомилась с работой взрослой поликлиники, детского отделения и отделения сестринского ухода, пообщалась с пациентами и медицинскими работниками.

«Позитивные перемены налицо. Но остаются проблемы в прямом смысле доступности медицинского учреждения, – отметила Ковтун на совещании. – Мы вложили в ремонт большие средства, а почему нет благодарности, отмечания положительных перемен? Потому что подойти к этим благодатям людям очень трудно. Это одна болевая точка, которая сводит на нет все усилия областной власти и руководства медучреждения».

Губернатор подчеркнула, что жалобы на больничный городок, которые приходят ей на почту, не связаны ни с отсутствием врачей, ни с техническим оснащением, ни с ремонтом, а только с доступностью – такой ситуации, по ее словам, нет ни в одном другом муниципальном образовании.

«Многим людям не дойти из-за этой лестницы. Это 100% полномочия муниципалитета. Они, видимо, задачу оценили как решаемую, легкую, протянули, время упустили, и вот сейчас выходят чуть ли не в конец лета – начало осени, чтобы хоть один из этапов сделать», – сказала Ковтун.

Все вопросы и поручения останутся на контроле губернатора.