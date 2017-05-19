Нидерландские врачи посетили мурманские больницы

19 Мая 2017 года, 13:26

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ — Педиатры из Нидерландов посетили Мурманск для обмена опытом. Как сообщает ГТРК-Мурман, специалисты из города Гронинген побывали в отделении детской клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и областном перинатальном центре. Кроме того, они успели пообщаться с заполярными реаниматологами.

В Мурманской области нидерландские врачи планируют пробыть в течение трех дней. Профессор университетской клиники Гнонингена Питер Сауэр отмечается, что голландцам есть чему поучиться у российских медиков.

«У вас лечат малышей в специализированных детских больницах. У нас в Нидерландах их нет. Отсутствуют как таковые роддома, перинатальные центры. Будущие мамы лежат в общих клиниках. В России совсем другие методы в медицине», - говорит Сауэр, отмечая ценность приобретенного во время визита опыта.