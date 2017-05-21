В Мурманской области проверено около 60 тысяч листков нетрудоспособности

22 Мая 2017 года, 10:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования в первом квартале 2017 года провели 23 проверки порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности, из них шесть плановых и 17 внеплановых.

За указанный период проверено 59662 листка нетрудоспособности, в результате чего выявлено 95 нарушений. По итогам проверок медицинским организациям региона по 60 листкам предъявлены финансовые претензии в размере более 369 тысяч рублей, которые возмещены в бюджет регионального отделения Фонда.

Всего с января по март пациентам выдано 87 020 листков нетрудоспособности, испорчено 2819 бланков.

В целом медицинские работники стали ошибаться меньше. Одна из причин такой тенденции – информационно-разъяснительные работы регионального отделения Фонда.

Фото: Владимир Астапкович/ТАСС