Медицинские кадры упёрлись в жильё

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее
ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий
В реку Кубена выпустили 3,5 млн мальков нельмы В реку Кубена выпустили 3,5 млн мальков нельмы
Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль? Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль?
График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года
 
 

Видеоновости16+

Специалисты областного минздрава и общественники посмотрели новое здание поликлиники в поселке Никель
 
 
 
 

Курсы валют 23.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,3467
-0,9101
1 USD
Доллар США
56,4988
-0,6614
1 EUR
Евро
63,1713
-0,4766
10 NOK
Норвежских крон
67,3118
-0,6834
10 SEK
Шведских крон
64,7217
-0,4649
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

6.8 м/с
давление 754.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

Выбор редакции

Для разлившейся Росты сделали искусственное русло
22 Мая 2017, 16:57
Для разлившейся Росты сделали искусственное русло
Более 11 тысяч жителей Мурманской области стали участниками акции «Ночь музеев»
22 Мая 2017, 16:12
Более 11 тысяч жителей Мурманской области стали участниками акции «Ночь музеев»
Одному из старейших энергетических предприятий Мурманской области - Колэнерго исполнился 81 год
22 Мая 2017, 13:10
Одному из старейших энергетических предприятий Мурманской области - Колэнерго исполнился 81 год
Единый социальный проездной билет подорожал до 640 рублей
22 Мая 2017, 08:40
Единый социальный проездной билет подорожал до 640 рублей
 
 
 
 

Самое читаемое

Супруги-истязатели и их знакомый отправятся в колонию
22 Мая 2017, 10:31
Для разлившейся Росты сделали искусственное русло
22 Мая 2017, 16:57
У россиян появилась надежда на рост зарплат
22 Мая 2017, 13:47
Мурманскавтотранс через суд хотел увеличить стоимость проезда в общественном транспорте
22 Мая 2017, 10:12
Таяние вечной мерзлоты вызвало потоп во Всемирном семенохранилище
22 Мая 2017, 12:13
Выходные оказались богаты на ДТП
22 Мая 2017, 11:05
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Здоровье » Медицинские кадры упёрлись в жильё
 
 
 
 
23 Мая 2017 года, 08:50

Медицинские кадры упёрлись в жильё


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Все усилия властей региона по привлечению новых медицинских кадров оказались бесполезными по причине отсутствия возможности обеспечить молодых специалистов жильем. Об этом накануне заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Представители Минздрава и руководители медицинских организаций области активно стараются привлечь выпускников медицинских вузов, постоянно участвуют в ярмарках вакансий и других мероприятиях. Но, к сожалению, все эти усилия сводятся на нет по одной причине – из-за отсутствия возможности обеспечить молодых специалистов жильем. Это ключевой вопрос, требующий решения», – подчеркнула Марина Ковтун.

Проблема обновления медицинских кадров в Мурманской области стоит крайне остро. Невысокие зарплаты отталкивают молодых специалистов от государственных учреждений, а для жителей других регионов перспектива ехать работать на Север уже сама по себе является стоп-сигналом. И переломить эту ситуацию не получается даже «подъёмными». О нехватке специалистов не так давно говорили в детской стоматологии – врачи не мотивированы работать.

Как ранее сообщал «Би-порт», В минувшем году было укомплектовано 44 рабочих места врачей дефицитных специальностей. В рамках программы «Земской доктор» в сельские поликлиники и амбулатории в 2016 году было трудоустроено 10 врачей.

Марина Ковтун отметила необходимость перестройки работы по привлечению медицинских кадров в регион. Самую активную роль в этой работе должны сыграть муниципалитеты – разработать систему конкретных мер по привлечению специалистов-медиков в города и больницы Мурманской области. Этот вопрос губернатор предложила рассмотреть на ближайшем заседании Ассоциации муниципальных образований.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Пять северян пострадали от клещей за два месяца
2.
Энергетики готовы к пропуску паводковых вод
3.
В Мурманской области хотят внедрить экобоксы для сбора опасных бытовых отходов
4.
Более 20 тысяч детей Мурманской области отдохнут летом в рамках оздоровительной кампани
5.
Атом-2017: группу террористов с квадрокоптером задержали на Кольской АЭС
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "27823" ["channel"]=> string(24) "/health/item/201262.html" ["comment"]=> string(1253) "Эта задача должна стоять в первую очередь перед государством, именно государство, федеральный центр, должны задуматься о путях решения: во-первых, это обязательное распределение для тех врачей, кто учился на бюджете, т.е. за государственный счет, со сроком работы по месту распределения - минимум 15 лет, дальше сами пусть решают, где жить и работать. Во-вторых, пора уже отменить военную ипотеку, а ввести медицинскую! Врачи важнее для жителей страны! А то, что в Мурманской области власти не могут обеспечить врачей жильем - смешно!! посмотрите, сколько квартир выставлено на продажу! Муниципалитеты могут все скупать у населения и предоставлять в соц. найм врачам (или как служебное жилье)" ["date"]=> string(19) "2017-05-23 10:55:10" ["autor"]=> string(5) "Linda" ["email"]=> string(18) "lindanet@pisem.net" ["avatar"]=> string(0) "" ["ip"]=> string(15) "213.142.203.212" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:67424734" } }
  • Эта задача должна стоять в первую очередь перед государством, именно государство, федеральный центр, должны задуматься о путях решения: во-первых, это обязательное распределение для тех врачей, кто учился на бюджете, т.е. за государственный счет, со сроком работы по месту распределения - минимум 15 лет, дальше сами пусть решают, где жить и работать. Во-вторых, пора уже отменить военную ипотеку, а ввести медицинскую! Врачи важнее для жителей страны! А то, что в Мурманской области власти не могут обеспечить врачей жильем - смешно!! посмотрите, сколько квартир выставлено на продажу! Муниципалитеты могут все скупать у населения и предоставлять в соц. найм врачам (или как служебное жилье)
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта