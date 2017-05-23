Медицинские кадры упёрлись в жильё

23 Мая 2017 года, 08:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Все усилия властей региона по привлечению новых медицинских кадров оказались бесполезными по причине отсутствия возможности обеспечить молодых специалистов жильем. Об этом накануне заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«Представители Минздрава и руководители медицинских организаций области активно стараются привлечь выпускников медицинских вузов, постоянно участвуют в ярмарках вакансий и других мероприятиях. Но, к сожалению, все эти усилия сводятся на нет по одной причине – из-за отсутствия возможности обеспечить молодых специалистов жильем. Это ключевой вопрос, требующий решения», – подчеркнула Марина Ковтун.

Проблема обновления медицинских кадров в Мурманской области стоит крайне остро. Невысокие зарплаты отталкивают молодых специалистов от государственных учреждений, а для жителей других регионов перспектива ехать работать на Север уже сама по себе является стоп-сигналом. И переломить эту ситуацию не получается даже «подъёмными». О нехватке специалистов не так давно говорили в детской стоматологии – врачи не мотивированы работать.

Как ранее сообщал «Би-порт», В минувшем году было укомплектовано 44 рабочих места врачей дефицитных специальностей. В рамках программы «Земской доктор» в сельские поликлиники и амбулатории в 2016 году было трудоустроено 10 врачей.

Марина Ковтун отметила необходимость перестройки работы по привлечению медицинских кадров в регион. Самую активную роль в этой работе должны сыграть муниципалитеты – разработать систему конкретных мер по привлечению специалистов-медиков в города и больницы Мурманской области. Этот вопрос губернатор предложила рассмотреть на ближайшем заседании Ассоциации муниципальных образований.