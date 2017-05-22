Пять северян пострадали от клещей за два месяца

23 Мая 2017 года, 09:41

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – За период с 16 марта 2017 года пять жителей Мурманской области обратились за помощью из-за присасывания клещей. Все обратившиеся выезжали в регионы России, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту, сообщили «Би-порту» в Роспотребнадзоре.

На прошедшей неделе проведено лабораторное исследование двух экземпляров снятых клещей. Результаты лабораторных исследований показали, что один экземпляра клеща, снятого с обратившего за медицинской помощью, - таёжный клещ, являющегося переносчиком клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Молодому человеку своевременно проведена иммуноглобулиновая профилактика, его жизни заражение КВЭ не угрожает.