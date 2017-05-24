Министр здравоохранения Карелии прошла диспансеризацию под взглядами журналистов

24 Мая 2017 года, 17:30

ПЕТРОЗАВОДСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Сегодня министр здравоохранения Карелии прошла диспансеризацию, и все это время ее сопровождали журналисты. Ольга Лазаревич заполнила анкету, сдала антропометрические данные, а после прошла исследования ЭКГ, УЗИ, флюорографию и маммографию.

«Когда министр собиралась пройти в кабинет УЗИ, ее остановила сидевшая на скамейке женщина. Она недовольно заметила, что у нее номерок как раз на это время», – сообщает «Губернiя Daily».

Процесс прохождения всех этапов диспансеризации занял у Лазаревич около часа.