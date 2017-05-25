Два работника Ловозерского ГОКа получили травмы из-за нарушений техники безопасности

25 Мая 2017 года, 16:47

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Два сотрудника ООО «Ловозерский ГОК», работая в шахте, нарушили требования техники безопасности и получили травмы, расцениваемые по степени тяжести как легкие. Помощник прокурора Ловозерского района Иван Бугайчук рассказал «Би-порту», что один из сотрудников повредил руку. Второй мужчина получил травму в результате наезда вагонетки – удар пришелся в область грудной клетки.

Оба несчастных случая произошли 2 мая и никак не связаны между собой.

«По факту выявленных нарушений в адрес руководителя Общества прокуратурой района внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокурора», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Фото: М. Аплешин