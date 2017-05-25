Количество отравлений алкоголем в Мурманской области сократилось на четверть

26 Мая 2017 года, 09:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 мая/ БИ-ПОРТ – С начала года количество отравлений алкоголем на территории Мурманской области сократилось на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Об этом «Би-порту» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что в сравнении с 2015 годом количество отравлений сократилось в 1,8 раза.

«Результаты мониторинга за летальными исходами от отравлений алкоголем также подтверждают снижение количества смертных исходов с 15 случаев (2015 год) до 2 случаев (2017 год)», - сообщили агентству.

Фото: youtube.com