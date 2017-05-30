В прямом эфире «Большого Радио» специалисты расскажут о донорстве

30 Мая 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – В День защиты детей, 1 июня, Центр молекулярной диагностики предлагает поддержать тех, кто больше всего нуждается в помощи.

С 1 по 4 июня 2017 года Центр проводит четвертую региональную благотворительную акцию «Спаси жизнь ребенку с лейкозом». Ее цель - расширение Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова – мальчика, так и не дождавшегося своего донора.

Как поучаствовать в акции, кто может стать донором, где и как сдать анализы для тестирования - об этом в эфире «Большого радио» расскажет специалист Центра молекулярной диагностики.

Программа «Точка зрения» начнется 31 мая в 10:00. Телефон прямого эфира 45-09-45.