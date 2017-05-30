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Сари
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Главная » Здоровье » Клещи атакуют: 11 северян пострадали от их укусов
 
 
 
 
30 Мая 2017 года, 14:20

Клещи атакуют: 11 северян пострадали от их укусов


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 мая/ БИ-ПОРТ – По состоянию на 29 мая за медицинской помощью в Мурманской области по поводу укусов клещей обратилось 11 человек. Восемь из них не были привиты против клещевого вирусного энцефалита, им был введён иммуноглобулин.

«Заболеваний клещевыми инфекциями не выявлено. Результаты исследований показали, что два экземпляра клещей относятся к иксодовым, которые являются переносчиками опасных для человека и животных заболеваний», – рассказали в Роспотребнадзоре по Мурманской области.

Присасывание клещей произошло на территории Карелии, Краснодарского края и Вологодской области.

В федеральной службе напринимают, что против клещевого энцефалита можно прививать как детей, так и взрослых. Завершить весь курс прививок необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию.

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