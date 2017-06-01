Младенческая смертность достигла исторического минимума

01 Июня 2017 года, 11:07

РОССИЯ/ 1 июня/ БИ-ПОРТ – За первый квартал этого года младенческая смертность в стране снизилась на 16%, достигнув рекордно низкого значения — 5,2 на 1 тысячу родившихся живыми, сообщила «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Это исторический минимум для нас, и тенденция к снижению продолжается. За пять лет младенческая смертность снизилась более чем на 40%, а материнская — на 48%», — рассказала министр.

Она отметила, что за 2016 год было проведено 47,5 тысяч бесплатных циклов ЭКО, и их эффективность превысила 31%. В этом году запланировано увеличение объема ЭКО до 62 тысяч бесплатных операций.

От этой важнейшей государственной программы зависит демографическая политика в стране. Понимают это и на региональном уровне. Так, 1 июня в Махачкале открылся новый Республиканский перинатальный центр.

Вероника Скворцова подчеркнула, что большое значение для любого перинатального центра имеют не только высококвалифицированные кадры, но и медицинская техника. Она отметила важность взаимодействия с Ростехом, который в ходе реализации программы оснащает центры отечественным высокотехнологичным оборудованием.

Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что в соответствии с распоряжением президента корпорация приступила к реализации программы развития перинатальных центров в конце 2014 года. Сейчас она занимается возведением и оснащением 15 объектов, пять из которых уже открыли свои двери для пациентов..

«Кроме того, наш холдинг «Швабе», занимающий половину отечественного рынка неонатального оборудования, поставляет медтехнику и в другие строящиеся перинатальные центры по всей стране. Сегодня аппараты из отечественных комплектующих уже заменили зарубежные аналоги в 700 учреждениях здравоохранения», — отметил Чемезов.

Среди этой медтехники — инкубатор для безопасной транспортировки младенцев, неонатальные столы, дефибрилляторы-мониторы, облучатели, обогреватели, аппараты искусственной вентиляции легких и ингаляционной анестезии.

Фото: Green Mama