Проблемы с «щитовидкой» обсудят на «Большом радио»

МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ - Выпадение волос, сухость кожи и ощущение кома в горле. Какие еще симптомы сигнализируют о том, что щитовидная железа страдает? Насколько распространены заболевания «щитовидки» у жителей Заполярья? Как можно предупредить развитие эндокринных проблем? О маленьком, но очень важном органе человеческого тела мы поговорим с врачом-эндокринологом, зав. отделением эндокринологии
Мурманской областной клинической больницы - Олесей Марченко. Слушайте Большое радио в 10 утра, 2 июня - программа Точка зрения. Ведущая выпуска – Анна Будовская. Телефон прямого эфира 45-09-45.