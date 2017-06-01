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Мусорные горы, почерневший снег. Каким Мурманск встречает наступающее лето?
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

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Главная » Здоровье » Проблемы с «щитовидкой» обсудят на «Большом радио»
 
 
 
 
01 Июня 2017 года, 16:11

Проблемы с «щитовидкой» обсудят на «Большом радио»


МУРМАНСК/ 1 июня/ БИ-ПОРТ - Выпадение волос, сухость кожи и ощущение кома в горле. Какие еще симптомы сигнализируют о том, что щитовидная железа страдает? Насколько распространены заболевания «щитовидки» у жителей Заполярья? Как можно предупредить развитие эндокринных проблем? О маленьком, но очень важном органе человеческого тела мы поговорим с врачом-эндокринологом, зав. отделением эндокринологии

Мурманской областной клинической больницы - Олесей Марченко. Слушайте Большое радио в 10 утра, 2 июня - программа Точка зрения. Ведущая выпуска – Анна Будовская. Телефон прямого эфира 45-09-45.

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