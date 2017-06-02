Поликлиники Мурманской области переходят на летний режим работы

02 Июня 2017 года, 15:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – В летний период 2017 года изменится режим работы государственных областных бюджетных учреждений здравоохранения Мурманской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению.

С 5 июня по 20 августа учреждения здравоохранения Мурманской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослым, будут работать в следующем режиме:

- будни с 8:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной день;

- прием врачей терапевтов - участковых, врачей общей практики (семейных врачей), врачей - специалистов в будние дни - с 8:00 до 19:00, суббота - с 9:00 до 15:00;

- оказание неотложной медицинской помощи на дому: будние дни недели с 8:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 15:00;

- прием поквартирных вызовов в будние дни с 8:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 12:00;

В тот же период учреждения здравоохранения Мурманской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям, будут работать в следующем режиме:

- будни с 8:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 15:00, воскресенье – выходной день;

- прием врачей педиатров - участковых, врачей - специалистов в будни - с 8:00 до 18:00, суббота - с 9:00 до 15:00;

- оказание неотложной медицинской помощи на дому: будни с 8:00 до 18:00, суббота с 9:00 до 15:00;

- прием поквартирных вызовов в будни с 8:00 до 15:00, суббота с 9:00 до 12:00.