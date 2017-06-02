Минздрав хочет запретить курение в фильмах

02 Июня 2017 года, 18:08

РОССИЯ/ 2 июня/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения доработало и предоставило федеральным органам исполнительной власти «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу», пишут «Известия».

Минздрав выдвигает новые предложения. В их числе введение ограничения на показ товарных знаков, служащих для индивидуализации табачных изделий, то есть продакт-плейсмента сигарет. Также Минздрав предложил запретить государственную поддержку художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака.

«Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий, — считает член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Алексей Шабашов. — Если положительный герой на экране курит, то зрители, особенно дети и подростки, копируют его».

Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров по этому поводу сказал, что нигде в мире не борются с курением посредством запретов на него в фильмах. Он отметил, что «кино должно отражать какую-то часть жизни, а в жизни люди курят».

В Гильдии кинорежиссеров добавили, что часто курение героев — творческий прием, показывающий зрителям, что, например, герой нервничает. В организации не поняли, как этого можно избежать в лентах.

Плюс к этому Минздрав в новой версии концепции указал, что для стандартизированных пачек сигарет должны быть установлены требования к длине, высоте, ширине и цвету потребительской упаковки табачных изделий, а также к информации, размещаемой на упаковке. Ранее ведомство настаивало лишь на стандартизированной пачке без товарного знака.

Унифицированная пачка — одна из ключевых норм первой версии концепции, которая сохранилась во второй редакции. Экспертами она была признана необходимой и успешно практикуемой другими странами, хотя табачные компании так не считали.

Из новой версии концепции исключено предложение запрета на продажу сигарет тем, кто родился после 2015 года. Также в документе больше нет конкретных ставок акциза в ближайшие годы и размера налога на розничную торговлю обычными и электронными сигаретами.