В Мурманском аэропорту ликвидировали условный очаг лихорадки Эбола

05 Июня 2017 года, 12:50

МУРМАШИ/ 5 июня/ БИ-ПОРТ – В «Аэропорту Мурманск» состоялись тактико-специальные учения по ликвидации и локализации очага лихорадки Эболы. Проведение учения было продиктовано осложнившейся эпидемиологической ситуацией в мире по опасным инфекционным болезням, имеющим международное значение.

Согласно легенде учений в ходе проводимого санитарно-карантинного контроля пассажиров, прибывших рейсом Гома – Лондон – Хельсинки – Мурманск, выявлен пассажир с подозрением на инфекционное заболевание.

В процессе учений был отработан весь комплекс мероприятий, предусмотренных оперативным планом противоэпидемических мероприятий воздушного пункта пропуска. Результаты проведённого мероприятия подтвердили готовность заинтересованных служб к решению поставленных задач по выполнению комплекса мероприятий по санитарной охране территории.

Фото: М. Паламарчук