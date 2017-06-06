Случаи ожирения в России участились

06 Июня 2017 года, 14:43

РОССИЯ/ 6 июня/ БИ-ПОРТ - Россиянам вдвое чаще стали ставить диагноз «ожирение». Об этом свидетельствуют материалы Роспотребнадзора, пишут «Известия». По последним данным, показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тысяч человек населения. Специалисты связывают рост с перееданием сахара и хлеба, при этом овощей и молочных продуктов россияне напротив едят недостаточно.

В прошлом году один гражданин съедал 119 кг хлеба и хлебобулочных изделий (рекомендованная норма — 96 кг), 38,5 кг сахара (норма 24 кг), 73,8 кг мяса (норма 73 кг), 112 кг картофеля (норма 90 кг), 111,8 кг овощей (норма 140 кг) и 233,3 кг молока и молочных продуктов (норма 325 кг).

«Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», — говорится в докладе Роспотребнадзора.

В 2011 году показатель заболеваемости ожирением составлял 123,65 случая на 100 тыс. человек населения. В 2012 году он снизился до 123,56, а затем постоянно рос. В 2013 году показатель составил уже 161,84, в 2014-м — 188,05, а в 2015-м подскочил до 284,8.

Фото: Twitter