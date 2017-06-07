В Россию придет новый вирус гриппа

07 Июня 2017 года, 12:45

РОССИЯ/ 7 июня/ БИ-ПОРТ – В стране может появиться новый вирус гриппа, но Роспотребнадзор заверил, что повода для беспокойства нет. В вакцинацию эпидемического сезона 2017–2018 годов новые штаммы уже включены. В докладе ведомства сказано, что в этом году необходимо привить больше 40% россиян.

Вирус может появиться в виде нового антигенного варианта «свиного гриппа» А(H1N1), либо наоборот кардинально отличаться от него.

«Под новым вирусом в докладе Роспотребнадзора имеется в виду штамм «Мичиган», – сообщили «Известия», ссылаясь на сам документ.

Одновременно с этим прогнозируется циркуляция вирусов гриппа В и А(H3N2).

В 2009 году «свиной грипп» вызвал эпидемию по всему миру. Всемирная организация здравоохранения официально объявляла о введении максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением. Тогда в России официально было подтверждено около 21 тысячи случаев заболевания А(H1N1) и в результате скончались более 100 человек.

В Мурманской области последний случай смерти от свиного гриппа был зарегистрирован в прошлом году.

Фото: Global Look Press/ZUMA/Reporters