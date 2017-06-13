При удалении зуба «мудрости» стоматолог сломал челюсть мурманчанке

13 Июня 2017 года, 12:02

МУРМАНСК/ 13 июня/ БИ-ПОРТ – В апреле прошлого года пациентка районной поликлиники Мурманска была госпитализирована после удаления зуба «мудрости». В ходе стационарного лечения ей были проведены две операции. Как оказалось, врач поликлиники сломал женщине челюсть, когда оказывал стоматологические услуги. Привлечь специалиста к ответственности пострадавшая решила через суд, подав иск о взыскании компенсации морального вреда.

«Ссылаясь на оказание ответчиком некачественной медицинской помощи, повлекшей причинение вреда здоровью, физические и нравственные страдания, истица просила взыскать с поликлиники 900 тысяч рублей, и возместить ей расходы на оплату услуг представителя», – рассказали в пресс-службе Первомайского суда.

Иск был удовлетворен частично, и ответчик, не согласившись с подобным решением, подал апелляционную жалобу в Мурманский областной суд. Она была оставлена без удовлетворения, и приговор первой инстанции вступил в законную силу.

Получить оперативный комментарий в Первомайском суде относительно окончательной суммы возмещения морального вреда агентству не удалось.

Фото: Svopi.ru