Мурманчан приглашают на утреннюю гимнастику в сквер на улице Ленинградской

13 Июня 2017 года, 13:20

Лето самое подходящее время для занятий на свежем воздухе. И даже плохая погода не повод сидеть дома.

Если Вы приверженец здорового образа жизни, хотите наладить общее самочувствие, улучшить физическую форму, то добро пожаловать на бесплатные мастер-классы по Цигун. Занятия будут проходить с 10 июня по 10 июля 2017 с 7 до 8 утра в сквере на улице Ленинградской.

Медленные, осознанные, правильно выстроенные движения в сочетании с дыханием делают комплекс Цигун доступным мужчинам и женщинам независимо от возраста. Тем не менее, несмотря на внешнюю доступность, настоящую пользу можно получить только под руководством опытного мастера.

Занятия будет проводить руководитель Центра Боевых и Оздоровительных Искусств «Поларбудо» Анатолий Криводедов. У Вас есть уникальная возможность бесплатного обучения комплексу Цигун у мастера в совершенстве изучившим это искусство в Китае.

Вас ждут на бесплатных мастер-классах по Цигун с 10 июня по 10 июля в сквере на улице Ленинградской с 7 до 8 утра.

Более подробная информация в группе.

По телефону: +7 921-045-88-88.

Перед тем как посетить занятия, необходимо проконсультироваться с врачом о возможных противопоказаниях.