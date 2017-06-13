Не пропустивших «скорую» будут лишать водительских прав

14 Июня 2017 года, 12:43

РОССИЯ/ 14 июня/ БИ-ПОРТ – Водителей, которые не пропустили карету «скорой помощи», могут лишить прав на срок до полутора лет. Новые нормы планируют прописать в статье 124.1 УК «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». Нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности в случае, когда медики не успели оказать помощь, и это привело к гибели пациента. Автором законопроекта, который завтра планируют принять в первом чтении, выступила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

«За причинение вреда средней тяжести предлагается ввести штраф – 40 тысяч рублей, помимо него предусмотрены обязательные или исправительные работы. Четыре года заключения ждет нарушителей в случае причинения тяжкого вреда здоровью пациента или его смерти», – сообщают «Известия».

Документ получил одобрение правительства и Верховного суда, но из-за ряда спорных моментов его необходимо дорабатывать. Так, остается непонятным, как действовать в ситуации, когда водитель не может уступить дорогу «скорой».

«Решать вопрос необходимо с тотального оснащения «скорых» видеорегистраторами, и по каждому случаю заявленного нарушения передавать файл в ГАИ, – комментирует ситуацию депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. – Можно увеличить сумму штрафа, однако в первую очередь нужно повышать неотвратимость наказания».

Он также высказал сомнение, что в предложенном виде закон будет работать.

«Сейчас Кодекс административных нарушений предусматривает наказание за непропуск машин со спецсигналами и оно «вполне адекватно», – подчеркивает Лысаков.

Напомним, в декабре обсуждалось предложение освободить водителей «скорой помощи» от ответственности за повреждение припаркованных автомобилей, мешающих проезду.