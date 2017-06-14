У женских консультаций Мурманска появится единый call-центр

15 Июня 2017 года, 10:08

МУРМАНСК/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Объединение всех женских консультаций города Мурманска позволило значительно повысить доступность амбулаторной помощи. Об этом сообщил главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев. По его словам, позитивный эффект удалось достичь также благодаря отказу от принципа участковости, перераспределению обращений между консультациями, единому подходу к ведению электронной записи.

Говоря о перспективах развития акушерско-гинекологической службы, Евгений Тарбаев выделил создание единого Call-центра для женских консультаций и организацию центра охраны материнства.