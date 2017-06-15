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Жизнь в Мурманске


Сари
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Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

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Виктор Георги:

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Екатерина Крюкова:

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Главная » Здоровье » Более миллиона рублей направлено в 2017 году на реабилитацию пострадавших на производстве северян
 
 
 
 
15 Июня 2017 года, 12:10

Более миллиона рублей направлено в 2017 году на реабилитацию пострадавших на производстве северян


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - За пять месяцев 2017 года в Мурманской области на рабочих местах произошло 14 страховых несчастных случаев с тяжелым исходом. За счет средств Фонда социального страхования травмированные работники получают, амбулаторное, стационарное и реабилитационное лечение. В текущем году на эти цели направлено 1,1 млн рублей.

Больше года на территории Мурманской области действует пилотный проект Фонда социального страхования, в рамках которого вопросы по организации комплексной реабилитации пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производстве решаются службой реабилитационного менеджмента. Ход реализации пилотного проекта позволяет говорить о положительных результатах, на сегодняшний день 50% северян смогли поправить здоровье и вернуться к труду на прежнее рабочее место.

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