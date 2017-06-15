Более миллиона рублей направлено в 2017 году на реабилитацию пострадавших на производстве северян

15 Июня 2017 года, 12:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ - За пять месяцев 2017 года в Мурманской области на рабочих местах произошло 14 страховых несчастных случаев с тяжелым исходом. За счет средств Фонда социального страхования травмированные работники получают, амбулаторное, стационарное и реабилитационное лечение. В текущем году на эти цели направлено 1,1 млн рублей.

Больше года на территории Мурманской области действует пилотный проект Фонда социального страхования, в рамках которого вопросы по организации комплексной реабилитации пострадавших от тяжелых несчастных случаев на производстве решаются службой реабилитационного менеджмента. Ход реализации пилотного проекта позволяет говорить о положительных результатах, на сегодняшний день 50% северян смогли поправить здоровье и вернуться к труду на прежнее рабочее место.