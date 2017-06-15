Больная раком жительница Апатитов пожаловалась Владимиру Путину на медицину

15 Июня 2017 года, 15:13

РОССИЯ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Жительница Апатитов Дарья Старикова в прямом эфире обратилась к президенту России Владимиру Путину во время «прямой линии». 24-летняя северянка, у которой четвёртая стадия рака, рассказала о недоступности медицинской помощи в городе. По её мнению, отсутствие в Апатитах узких специалистов привело к изначально неверно поставленному девушке диагнозу. Пока её лечили от остеохондроза, время для борьбы с раком уходило.

«Владимир Владимирович, у нас не хватает узких специалистов, благодаря которым можно было бы во время ставить людям диагнозы. У нас закрыли роддом, у нас закрыли хирургическое отделение, у нас закрыли кардиологию. У нас всё перевезли в город Кировск, соседний город. За тяжёлыми операциями, на необходимые обследования нас отправляют в город Мурманск. Это в пяти часах езды от нас. Не каждому это доступно и не каждый может поехать туда», - сказала Дарья.

Она также отметила, что скорая иногда не успевает довести больных до больницы – пациенты с инфарктами умирают в дороге. Старикова попросила Путина восстановить больницу в Апатитах.

Владимир Путин рассказал, что похожий случай произошёл с его отцом, которого лечили от болей в спине. Когда они стали невыносимыми, будущий глава государства перевёл его в другую больницу.

«У него было всё тоже самое, что у тебя. Но уже тогда нашли средство достаточно эффективное. Он ушёл из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована. Ты надежду, пожалуйста, не теряй. Я со своей стороны обращу на это внимание и на то, как можно помочь тебе лично», - сказал Владимир Путин.

По его словам, проблемы с медициной есть везде. И граждане, пациенты, так или иначе недовольным всем, что делается в области медицины.

«Есть проблема, которая заключается в том, что у нас не хватает узких специалистов. Поэтому фактические не устраняются и очереди», - сказал Путин.

Президент добавил, что сейчас задача номер один - обеспечить доступность медицинское помощи. В случае Дарьи он обещал «посмотреть самым внимательным образом».

«Не знаю, из чего исходили организаторы здравоохранения в этом регионе, в Апатитах, в том числе. Мы над этим поработаем, я вам обещаю. Надо либо эту больницу достроить, либо старую восстановить», - подчеркнул Владимир Путин.