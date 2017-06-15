В музыкальном классе детского сада проводились гинекологические осмотры

15 Июня 2017 года, 17:14

КАНДАЛАКША/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше выявлены нарушения в деятельности медицинской организации, которая проводила медосмотры сотрудников детских садов и школ города. ООО «Медицинский центр «Феникс» проводило такие осмотры в помещениях образовательных организаций, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как выяснилось, помещения образовательных организаций предоставлялись для медосмотров в отсутствие согласия собственника. При этом «Медицинский центр «Феникс» проводил медицинские осмотры не только сотрудников детсадов и школ, но и сторонних лиц – для последних услуги оказывались на платной основе. Так, в октябре 2016 года были проведены гинекологические осмотры, отбор биоматериалов в музыкальном зале детского сада, где ежедневно проводятся занятия с воспитанниками образовательного учреждения. Прием врачей, в том числе стоматолога, осуществлялся в помещениях групп, отбор биоматериалов для исследования - в медицинском кабинете.

По результатам проверки прокурором города в адрес главы администрации муниципального образования Кандалакшский район внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.