Минздрав: ситуация с апатитской девушкой не соответствует действительности

15 Июня 2017 года, 19:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 июня/ БИ-ПОРТ – Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин считает ситуацию с жительницей Апатитов, которая пожаловалась президенту на проблемы в медицине, надуманной и не соответствующей действительности. Об этом «Би-порту» сообщил источник в правительстве Мурманской области. Как сказал собеседник агентства, добровольно в отставку министр уходить не намерен. Выводы будут сделаны после завтрашней встречи с Дарьей Стариковой, которая состоится в ходе визита губернатора Марины Ковтун в Апатиты.

Напомним, 24-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова сегодня в прямом эфире обратилась к Владимиру Путину по ситуации со здравоохранением в городе. Она рассказала, что в городе отсутствуют узкие специалисты, за помощью обращаться придётся в соседний Кировск, куда «скорая» не всегда успевает довезти больного пациента. Следственный комитет уже начал проверку по данному факту.