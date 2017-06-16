Дарью Старикову из Апатитов доставили в Мурманск после ухудшения состояния

16 Июня 2017 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – Жительницу Апатитов Дарью Старикову после ухудшения состояния здоровья доставили в Мурманске. Об этом рассказал главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев.

«Вчера девушке стало хуже, она поступила в реанимационное отделение, для дальнейшего лечения Дарью перевели в Мурманск», - приводит слова Ширяева Opentown.

Напомним, 24-летняя жительница Апатитов Дарья Старикова в прямом эфире обратилась к Владимиру Путину по ситуации со здравоохранением в городе. Она рассказала, что в городе отсутствуют узкие специалисты, за помощью обращаться придётся в соседний Кировск, куда «скорая» не всегда успевает довезти больного пациента. А её самой слишком поздно диагностировали рак, который сейчас достиг четвёртой стадии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сегодня в Апатитах работает губернатор Мурманской области Марина Ковтун.