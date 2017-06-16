16 Июня 2017 года, 13:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – Жительницу Апатитов Дарью Старикову признали потерпевшей по делу о халатности врачей. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

Как ранее сообщалось, по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей врачами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Уже изъята вся медицинская документация из медучреждений, где Дарья Старикова наблюдалась и проходила лечение с момента ее рождения. Девушка признана потерпевшей по данному уголовному делу и допрошена», - сообщили в региональном СУ СКР.

Создана следственная группа, допрашиваются лица из числа медперсонала, которые принимали участие в наблюдении и лечении Дарьи. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, в том числе за пределами Мурманской области.

Фото: ТВ-21 Мурманск