Валерия Перетрухина оставят в Апатитах записывать жалобы граждан

16 Июня 2017 года, 13:55

АПАТИТЫ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – Министра здравоохранения Мурманской области Валерия Перетрухина решено оставить в Апатитах для фиксирования жалоб граждан. Такое решения приняла губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«С завтрашнего дня вы здесь остаетесь, все жалобы, у кого какие есть, соберете и по каждой жалобе, по каждому человеку и каждому решению мне отчитаетесь. Я в ежедневном режиме эти отчеты буду с вас спрашивать», - сказала глава региона.

Местным жителям, пришедшим на встречу с Ковтун, она предложила оставить свои координаты, чтобы перепроверить удовлетворены ли они ответами министра.