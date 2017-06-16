Главврач Апатитско-Кировской ЦГБ: хотел уйти, но взял себя в руки

16 Июня 2017 года, 15:00

АПАТИТЫ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – Главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев признался журналистам, что ещё вчера у него было желание уволиться. Но сегодня глава больницы нашёл в себе силы продолжить работу.

«Вчера – да, - сказал Ширяев, отвечая на вопрос журналиста о соблазне уйти. – Сегодня я взял себя в руки. Просто очень много сделано, очень много было планов [...] Постараемся всё-таки выдержать это всё».

Он также сообщил, что общался с Дарьей Стариковой, обращение которой к президенту послужило причиной приезда руководства региона в Апатиты. По его словам в её истории есть неоднозначные моменты, однако разглашать их Ширяев отказался, поскольку делом занимается Следственный комитет, и все документы изъяты.

Фото: opentown.ru