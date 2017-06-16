Минздрав выделил четырнадцать часов для приёма граждан в Апатитах

16 Июня 2017 года, 20:55

АПАТИТЫ/ 16 июня/ БИ-ПОРТ – Руководство министерства здравоохранения Мурманской области 17, 19, 21 и 23 июня проведут приёмы граждан в Апатитах. Как стало известно, за четыре дня ведомство выделит четырнадцать часов для того, чтобы местные жители смогли сообщить о проблемах, волнующих их.

Так, глава ведомства Валерий Перетрухин поведёт приём граждан уже завтра с 12 до 14 часов в приемной главного врача Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Также министр проведет прием в понедельник, 19 июня, с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00. Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова будет принимать граждан по вопросам лекарственного обеспечения в среду, 21 июня, с 14:00 до 18:00, а в пятницу, 23 июня, в это же время первый заместитель министра Роман Москвин – по вопросам заработной платы, кадрового обеспечения и оказания медицинской помощи.

Напомним, ранее губернатор Мурманской области заявила, что в Апатитах останется только глава регионального Минздрава – Валерий Перетрухин – и работать он будет до тех пор, пока все желающие не озвучат свои проблемы.