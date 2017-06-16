Владимир Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

18 Июня 2017 года, 11:30

РОССИЯ/ 18 июня/ БИ-ПОРТ - Президент России Владимир Путин поздравил работников сферы здравоохранения с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. А главное — душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Именно эти качества испокон века были присущи лучшим представителям российской медицины», — отметил президент.

Также Путин подчеркнул, что на сегодняшний день перед медработниками стоят серьезные задачи. Так, по его словам, нужно совершенствовать качество и доступность медицинской помощи, внедрять современные технологии и повышать эффективность здравоохранения. Президент также отметил важность подготовки квалифицированных кадров в этой области.

Фото: plus.google.com