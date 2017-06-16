Апатитчанку Дарью Старикову переведут на лечение в Москву

18 Июня 2017 года, 22:55

РОССИЯ/ 18 июня/ БИ-ПОРТ – Жительницу Апатитов Дарью Старикову, у которой диагностирован рак в четвёртой стадии, переведут на лечение в Москву. Об этом «Би-порту» рассказала министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин. Он отметил, что девушка будет переведена в институт онкологии им. Герцена.

Напомним, Старикова в прямом эфире обратилась к Владимиру Путину по ситуации со здравоохранением в городе. Она рассказала, что в городе отсутствуют узкие специалисты. Это, по её мнению, могло стать причинной того, что ей слишком поздно диагностировали рак. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В минувшие выходные дни состоялось два консилиума с участием ведущих онкологов России, специалистов Минздрава России и Мурманской области. По распоряжению Вероники Скворцовой Дарья Старикова будет переведена в институт онкологии им. Герцена. Планируется, что ее перевезут завтра», - рассказал министр.

Состояние больной позволяет осуществить её перевозку спецбортом. Ранее она по показаниям здоровья её доставили из реанимации Апатитов в Мурманск.