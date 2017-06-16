Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 25 июня принимает в МК «Гларус»

19 Июня 2017 года, 09:20

Уважаемые мурманчане!

Практикующий остеопат-массажист, кандидат наук Игорь Борисович Смирнов вновь посетит Мурманск.

В период с 25 по 29 июня включительно он будет принимать всех желающих, включая младенцев от 1 месяца, в многофункциональном комплексе «Гларус», который находится по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 15.

Богатый опыт и знания в области остеопатии, мануальной терапии, вертеброневрологии, кинезотерапии, лечебной физкультуры и медицинского массажа, позволяет Игорю Борисовичу Смирнову оказывать помощь при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а именно:

-при искривлении позвоночника,

-при искривлении таза и внутренних органов,

-при кривошее,

-при остеохондрозе,

-при протрузиях и межпозвонковых грыжах

- остеопатия для женщин.

А также можно записаться на курс по обучению КЛАССИЧЕСКОМУ МАССАЖУ. По итогам обучения выдается сертификат.

Грамотное остеопатическое лечение подразумевает отношение к организму пациента как к единству мышечно-скелетной, нервной и психической систем, поэтому профессиональный специалист поможет вам решить проблемы, связанные с вашим физическим, духовным и эмоциональным здоровьем. Пройдя курс лечения остеопатией вы ощутите себя полноценной личностью, а качество вашей жизни заметно повысится.

Справки и запись по телефонам: +7 900-533-37-39, +7 921-146-49-71.

Здоровый позвоночник - молодость и свобода движений!

О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.