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Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 25 июня принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 25 июня принимает в МК «Гларус»
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Главная » Здоровье » Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 25 июня принимает в МК «Гларус»
 
 
 
 
19 Июня 2017 года, 09:20

Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. С 25 июня принимает в МК «Гларус»


Уважаемые мурманчане!

Практикующий остеопат-массажист, кандидат наук Игорь Борисович Смирнов вновь посетит Мурманск

В период с  25 по 29 июня включительно он будет принимать всех желающих, включая младенцев от 1 месяца, в многофункциональном комплексе  «Гларус», который находится по адресу: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 15.

Богатый опыт и знания в области остеопатии, мануальной терапии, вертеброневрологии, кинезотерапии, лечебной физкультуры и медицинского массажа, позволяет Игорю Борисовичу Смирнову оказывать помощь при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а именно:

-при искривлении позвоночника,

-при искривлении таза и внутренних органов,

-при кривошее,

-при остеохондрозе,

-при протрузиях и межпозвонковых грыжах

остеопатия  для  женщин.

А также можно записаться на курс по обучению КЛАССИЧЕСКОМУ МАССАЖУ. По итогам обучения выдается сертификат.

Грамотное остеопатическое лечение подразумевает отношение к организму пациента как к единству мышечно-скелетной, нервной и психической систем, поэтому  профессиональный  специалист  поможет вам  решить проблемы, связанные с вашим физическим, духовным и эмоциональным здоровьем. Пройдя  курс  лечения  остеопатией вы ощутите  себя полноценной личностью, а качество вашей жизни заметно повысится.

Справки и запись по телефонам: +7 900-533-37-39,  +7 921-146-49-71.

Здоровый позвоночник - молодость и свобода движений!

О  возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.

 

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