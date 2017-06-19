Спецборт МЧС прибыл в Мурманск за Дарьей Стариковой

19 Июня 2017 года, 11:37

МУРМАШИ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – В мурманском аэропорту приземлился спецборт МЧС России, который осуществит санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольной пациентки из Мурманска в Москву. Речь идёт о жительнице Апатитов Дарьей Стариковой.

История 24-летней Дарьи Стариковой стала известна после того, как девушке удалось выступить во время «прямой линии» с Владимиром Путиным 15 июня. Она рассказала о проблемах в сфере городского здравоохранения: отсутствии узких специалистов, удалённости основных мощностей для диагностики заболеваний.

В тот же день её состояние ухудшилось, и она была переведена в реанимацию. Позднее Старикову вертолётом доставили в Мурманскую областную клиническую больницу. В Москве апатитчанка будет проходить лечение в институте онкологии им. Герцена.

Спецборт МЧС России, который осуществляет санитарную эвакуацию, оснащён современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. На протяжении всего полёта пациентку будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог МЧС России.

Фото: MMK‏