Спецборт МЧС с онкобольной Дарьей Стариковой вылетел из Мурманска

19 Июня 2017 года, 14:00

МУРМАШИ/ 19 июня/ БИ-ПОРТ – Спецборт МЧС с 24-летней жительницей Апатитов Дарьей Стариковой на борту вылетел из мурманского аэропорта. Онкобольную северянку доставят в институт онкологии им. Герцена. На протяжении всего полёта пациентку будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог МЧС России.

В минувшие выходные дни состоялось два консилиума с участием ведущих онкологов России, специалистов Минздрава России и Мурманской области. По распоряжению Вероники Скворцовой Дарья Старикова будет переведена в институт онкологии им. Герцена.

Фото: MMK‏