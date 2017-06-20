Главврач Апатитско-Кировской ЦГБ написал заявление об увольнении

20 Июня 2017 года, 09:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ - Главный врач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев написал заявление об увольнении. Как сообщает ХибИнформБюро, он передал его министру здравоохранения Мурманской области Валерию Перетрухину накануне.

Вероятной причиной стали многочисленные проверки, являющиеся отголоском «прямой линии» с Владимиром Путиным, на которой выступила больная раком жительница Апатитов Дарья Старикова.

Напомним, 16 июня во время общения с журналистами он заявил, что у него были мысли уволиться сразу после «прямой линии», но смог взять себя в руки, поскольку в районе осталось ещё много нерешённых проблем, с которыми он хотел бы разобраться.

В социальных сетях появилась инициативная группа граждан, которая просит Юрия Ширяева не увольняться. Такое желание высказали уже более 1100 человек.

Фото: opentown.ru