В Мурманске выбрали народных врачей-2017

20 Июня 2017 года, 13:00

В преддверии профессионального праздника, Дня медицинского работника, Мурманский филиал СОГАЗ-Мед подвел итоги конкурса «Народный врач».

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» проводит конкурс «Народный врач» с 2012 года, а на территории Мурманской области - третий год подряд. Проведение данного мероприятия активно поддержали в Министерстве здравоохранения Мурманской области. В этом году народного врача выбирали в пяти городских поликлиниках Мурманска.

Напомним, голосование проходило с 17 апреля по 9 июня 2017 года. В течение этого времени жители Мурманска смогли выразить свою благодарность и признательность тем, кто не только профессионально и грамотно ставит диагноз и борется за наше здоровье, но и всегда остается внимательным к пациентам.

Ведь, несмотря на возрастающую ежедневную нагрузку, очень важно в этом потоке многообразной информации оставаться не просто высококлассным специалистом, а действительно человеком, откликающимся на, казалось бы, незначительные, но такие важные для пациентов вопросы.

В этом году за 181 врача было отдано более 700 голосов.

Народными врачами в Мурманске стали:

- в номинации «Лучший врач-терапевт»» - Куликова Наталья Николаевна (Мурманская городская поликлиника №1);

- в номинации «Лучший врач-педиатр» - Рыбцова Антонина Петровна (Мурманская детская городская поликлиника №4);

- в номинации «Лучший узкий специалист» - Рудакова Надежда Викторовна (врач-невролог Мурманской городской детской поликлиники №5).

16 июня 2017 года в торжественной обстановке праздника, посвящённого Дню медицинского работника, директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Викторовна Чернякова поздравила победителей конкурса, вручила им эксклюзивные дипломы и памятные подарки.

«Среди множества других, профессия врача – самая благородная и гуманная. Она требует не только глубоких знаний, невероятной ответственности, высочайшего мастерства, но и особых нравственных чувств: чуткости и сострадания. Поэтому действительно важно, когда эти проявленные качества находят глубокий отклик в сердцах пациентов, и оценку которых мы сегодня представили», - отметила Ирина Викторовна Чернякова.

По окончании церемонии награждения руководство филиала получило слова благодарности от врачей за предоставленную возможность определить лучших работников медучреждений путем единого голосования пациентов.

Справка:

Социальный проект страховой компании «СОГАЗ-Мед» «Народный врач» был признан лучшим по версии федеральной Программы «Лучшие социальные проекты России» в категории «медико-социальные проекты». Конкурс «Народный врач» проводится компанией «СОГАЗ-Мед» уже на протяжении нескольких лет. Выбор лучших врачей основывается на мнении их пациентов. По условиям конкурса в доступных для граждан местах (в офисах компании «СОГАЗ-Мед», в медицинских организациях и т.п.) каждый желающий может проголосовать за кандидатуру врача.

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» входит в страховую группу «СОГАЗ» и является одной из крупнейших страховых медицинских компаний Российской Федерации, специализирующихся на осуществлении обязательного медицинского страхования (ОМС). На сегодняшний день количество застрахованных СОГАЗ-Мед свыше 18,7 млн человек. Региональная сеть насчитывает более 600 подразделений на территории 40 субъектов Российской Федерации. В апреле 2017 был подтвержден рейтинг исключительно высокого уровня надежности А++ (по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА»).