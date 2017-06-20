К одиннадцатому классу в России не осталось ни одного здорового школьника

20 Июня 2017 года, 17:15

РОССИЯ/ 20 июня/ БИ-ПОРТ – Среди российских одиннадцатиклассников нет ни одного здорового ребёнка. К такому выводу пришли эксперты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Минздрава РФ. За время обучения в школе среди детей повышается распространенность язвенной болезни, сколиоза и близорукости. Обследование проводилось с 2005 по 2015 годы, пишут «Известия».

На протяжении 11 лет каждый год в апреле врачи проводили обследование детей в школах. Оно включало педиатрический осмотр, трехкратное измерение артериального давления, осмотр ортопедом и офтальмологом, неврологом, оториноларингологом и кардиологом. Кроме того, проводилось анкетирование учащихся для выявления жалоб и анкетирование родителей для уточнения анамнеза функциональных отклонений и хронических заболеваний у школьников. В общей сложности было проведено более 25 тысяч врачебных осмотров и проанализировано 3,6 тысяч анкет.

Всего с 2005 по 2015 год среди детей распространенность функциональных отклонений возросла на 14,7%, а хронических болезней — на 52,8%.

Среди функциональных отклонений самые распространенные: нарушения сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, органов дыхания, нервной системы и психической сферы, расстройства зрения. А среди хронических — язвенная болезнь, гастродуоденит, сколиоз, близорукость средней и высокой степени.

Частота нарушений здоровья у мальчиков выше по сравнению с девочками на протяжении практически всего периода обучения в школе. Однако к 11 классу девочки перегоняют одноклассников-мальчиков как по распространенности функциональных отклонений, так и хронических болезней. Это объясняется тем, что в старших классах они более усердно занимаются, чем мальчики, больше переживают из-за экзаменов, в результате у них чаще развиваются психосоматические нарушения.

Фото: РИА Новости/ Виталий Аньков