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Главная » Здоровье » Главврач Апатитско-Кировской ЦГБ рассказал, почему уволился
 
 
 
 
21 Июня 2017 года, 10:45

Главврач Апатитско-Кировской ЦГБ рассказал, почему уволился


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 21 июня/ БИ-ПОРТ – Главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев минувшей ночью поблагодарил горожан за поддержку и объяснил, почему принял решение уволиться, а также эмоционально рассказал о проблемах, которые есть в медицине города и региона.

«За последние несколько дней мне позвонило нереальное количество людей со всех концов страны со словами «держись там»! Коллеги, бывшие сослуживцы, знакомые и незнакомые люди, друзья! Телефон сегодня разряжался дважды... Спасибо вам всем огромное, искренне», - написал Ширяев в группе, созданной накануне в его поддержку. Уже более восьми тысяч человек проголосовали за то, чтобы он не покидал свой пост.

Ранее стало известно, что Юрий Ширяев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сделать он это думал ещё в день «прямой линии» с Владимиром Путиным, но потом смог взять себя в руки и остаться, поскольку, по его словам, было ещё много нереализованных планов. Он отметил, что большинство тех, кто пришёл на приём граждан в министру здравоохранения Мурманской области, а при встрече присутствовал и Ширяев, вели себя не очень вежливо, требовали вне очереди направить их на операции и обследования, которые «сами себе и назначали».

«Поверьте, из всех принятых людей в реальной помощи нуждались единицы! Которые совершенно спокойно заходили, благодарили за работу и озвучивали свои проблемы, которые тут же решались... впрочем, как и раньше», - написал Юрий Ширяев.

В какой-то момент главный врач не выдержал и эмоционально высказался при всех о том, что думает обо всём происходящем. А сразу после он написал заявление об увольнении.

Фото: opentown.ru

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