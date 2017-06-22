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Главная » Здоровье » Татьяна Голикова: оптимизация здравоохранения в регионах оказалась бесполезной
 
 
 
 
22 Июня 2017 года, 13:10

Татьяна Голикова: оптимизация здравоохранения в регионах оказалась бесполезной


РОССИЯ/ 22 июня/ БИ-ПОРТ – Глава Счетной палаты Татьяна Голикова назвала «бездумной» оптимизацию здравоохранения в ряде субъектов России. По ее словам, сокращение числа врачей не привело к росту зарплат медработников.

«Я должна сказать, что в ряде субъектов оптимизация проводилась, если не сказать грубо, то бездумно, и те ресурсы, которые были получены за счет оптимизации, того экономического эффекта, который должен был быть от этого получен, не принесли», — заявила Голикова в ходе выступления в Госдуме.

По её словам, объём средств Фонда обязательного медицинского страхования, который направляется в регионы на зарплату медработников, сократился на 191 млрд рублей или на 19%. При этом в результате оптимизации на 47 млн сократилось число посещений врачей, количество вызовов скорой помощи сократилось на 254 тысячи.

«Количество выписанных рецептов за 2016 год сократилось на 2,1 млн, а стоимость одного рецепта возросла на 25%», — привела Голикова данные Росздравнадзора.

Фото: Alexey&Galina Ts

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  • известно давно у каждого ЧП есть Фамилия Имя Отчество !!! так может стоит называть своими именами то , что сотворили в Мурманске и Области Министр Здравоохранения, Губернатор и профильное министерство...
  • Танюша всех озадачила, не только здравоохранение: https://zelv.ru/ekonomika/50696-tatyana-golikova-ubila-vseh-otchetom-schetnoy-palaty.html
 
 
 
 
 
 
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