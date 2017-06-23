Путин поручил сделать медицину в Апатитах доступной

23 Июня 2017 года, 15:46

РОССИЯ/ 23 июня/ БИ-ПОРТ – Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам «прямой линии», которая состоялась 15 июня. В частности, правительству РФ совместно с правительством Мурманской области поручено в срок до 15 августа текущего года принять необходимые меры для оказания доступной медицинской помощи населению Апатитов. Ответственными лицами назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Марина Ковтун.

Как ранее сообщал «Би-порт», во время прямой линии выступила жительница Апатитов Дарья Старикова, которая рассказала об отсутствии в Апатитах узких специалистов и необходимости ездить за помощью в Кировск, который располагается в 18 километрах. Специфическую помощь и исследования получить можно только в Мурманске, добираться до которого приходится около пяти часов.