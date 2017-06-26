В Минздраве Мурманской области идёт проверка Росздравнадзора

26 Июня 2017 года, 13:50

МУРМАНСК/ 26 июня/ БИ-ПОРТ – Сегодня в министерстве здравоохранения Мурманской области началась проверка, инициированная Росздравнадзором. Сотрудники ведомства намерены проконтролировать работу регионального Минздрава в сфере охраны здоровья граждан.

Вероятным поводом для проведения проверки стало обращение жительницы Апатитов Дарьи Стариковой на «прямую линию» с Владимиром Путиным. Девушка рассказала о проблемах с доступностью медицины в городе и нехватке специалистов. О проведении проверки стало известно в тот же день. 15 июня Росздравнадзор сообщил, что намерен провести проверочные мероприятия по фактам нарушения прав граждан на получение медицинской помощи в регионах. Тогда же по факту обращения Стариковой было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Би-порту», проведение проверки мотивировано в целом ненадлежащим качеством оказания медицинской помощи в Мурманской области. Так, специалисты обращают внимание на возросший показатель общей смертности по итогам 11 месяцев 2016 года, а также смертности от новообразований. Кроме того, отмечается дефицит подушевого норматива финансирования в рамках территориальной программы государственных гарантий.

С начала 2017 года специалисты отметили рост обоснованных обращений граждан на нехватку лекарственных средств для льготных категорий населения, в том числе онкологических больных.

Проверка будет проводиться в течение 20 рабочих дней.