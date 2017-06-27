Мурманчане всё чаще страдают от укусов клещей

27 Июня 2017 года, 15:50

МУРМАНСК/ 27 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманске уже зарегистрировано 38 случаев укуса клещами, среди которых трое – дети. Все обратившиеся за помощью северяне вернулись из отпусков, которые они проводили в районах, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту.

Медицинская помощь оказана всем обратившимся, случаев заболевания клещевыми инфекциями не выявлено. Согласно данным статистики, в связи с неблагоприятными погодными условиями и более прохладным летом, количество обращений снизилось по сравнению с прошлым годом на 7%, однако оно соответствует среднемноголетнему уровню.

Фото: Twitter