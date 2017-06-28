Дарью Старикову начали лечить в Москве

28 Июня 2017 года, 12:38

МОСКВА/ 28 июня/ БИ-ПОРТ – В институте онкологии имени Герцена в Москве началось лечение больной раком жительницы Апатитов Дарьи Стариковой. Девушку на прошлой неделе доставили в столицу Спецбортом МЧС.

«После повторного консилиума Даше назначен курс лечения в соответствии с ее основным заболеванием. Она переведена в профильное отделение, и наши специалисты начали его реализацию», — говорится в медучреждения.

Дарья Старикова обратилась на «прямую линию» к президенту Владимиру Путину и рассказала, что из-за нехватки узких специалистов в Апатитах ей поставили неверный диагноз и назначили неправильно лечение. В результате чего рак прогрессировал, не оставляя шансов на выздоровление девушки.

Фото: Docland.ru