Приезжим врачам в Кировске готовы доплачивать

28 Июня 2017 года, 18:00

КИРОВСК/ 28 июня/ БИ-ПОРТ - В Кировске приняли решение о выплате врачам, приехавшим на работу в больницу города, дополнительного пособия в размере 115 тысяч рублей в год в течение трёх лет. Об этом сообщили в местной администрации.

«Такая мера дополнительной социальной поддержки направлена на привлечение необходимых и востребованных специалистов, что позволит решить проблему с дефицитом медицинских кадров и обеспечит оказание качественной медицинской помощи жителям», - говорится в сообщении.

В этом году также заключено семь договоров о целевом обучении в медицинских вузах с выпускниками школ Апатитов и Кировска. Обязательное условие – последующее трудоустройство молодых врачей в местную больницу.