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Главная » Здоровье » «ФосАгро» и ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева подписали новое соглашение о поддержке высокотехногичной помощи
 
 
 
 
30 Июня 2017 года, 11:08

«ФосАгро» и ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева подписали новое соглашение о поддержке высокотехногичной помощи


МОСКВА/ 30 июня/ БИ-ПОРТ - ПАО «ФосАгро», российская вертикально-интегрированная компания, один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный научно-практический центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ (ФГБУ «ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России) пролонгировали соглашение о поддержке высокотехнологичной медицинской помощи еще на один год.

Оно предусматривает выделение Центру 20 млн рублей  для оказания помощи пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Подписи под соглашением, подписание которого состоялось в ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева, поставили директор Центра, Академик РАН и РАМН, доктор медицинских наук, профессор Лео Бокерия и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

На выделенные средства Бакулевский центр продолжит ту огромную работу, начало которой было положено год назад, после подписания первого соглашения в объеме 20 млн рублей. Бригады ведущих столичных специалистов Центра были командированы в города присутствия предприятий «ФосАгро», в том числе в Кировск, Апатиты, Череповец и Балаково, для консультаций и оказания медицинской помощи.

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Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: «в рамках реализации политики социальной ответственности мы стараемся помочь администрациям городов нашего присутствия в решении проблемы дефицита врачей узких специальностей. Одним из направлений этой работы стало подписание в прошлом году соглашения с Бакулевским центром.

И я хочу с гордостью сообщить, что сейчас мы этот договор продлеваем. Результаты нашего сотрудничества уже впечатляют – работники Центра уже обследовали порядка 800 работников наших предприятий и жителей городов присутствия, в том числе около 100 детей. Порядка 80 человек были направлены на дополнительное обследование и лечение в столицу.

Надеюсь, наше сотрудничество с Бакулевским центром станет хорошим примером взаимодействия медицины и бизнеса, а подобные инициативы помогут сделать очень многих людей более счастливыми и более здоровыми», подчеркнул Андрей Гурьев.

По словам директора ННПЦССХ им. А.Н. Бакулева Лео Бокерии, «в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему остается высокой. Благодаря нашему сотрудничеству с «ФосАгро» очень много людей смогли вовремя получить полноценное обследование и лечение на высокопрофессиональном уровне по сердечно-сосудистой и сопутствующим патологиям.

Помимо сотрудников и жителей городов присутствия Группы «ФосАгро», на выделенные средства было пролечено 63 пациента, нуждающихся в срочной медицинской помощи, выполнены сложнейшие хирургические вмешательства. Униальные операции, включая «Лабиринт IIIB», были проведены больным из разных возрастных групп, возраст самого маленького прооперированного пациента составил 4 года, самого старшего - 76 лет.

Если бы другие крупные промышленные компании последовали такому примеру, мы вместе смогли бы сделать население нашей страны более здоровым, мы смогли бы спасти сотни жизней, что бесценно».

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